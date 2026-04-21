United Airlines rebaja sus previsiones de negocio por el encarecimiento del combustible

La empresa divulgó al cierre de Wall Street sus resultados del primer trimestre de 2026, con un incremento de beneficios del 80 % interanual, hasta 699 millones de dólares, y un incremento en los ingresos operativos de casi el 11 %, hasta 14.608 millones, según un comunicado.

No obstante, la aerolínea señaló que sus gastos en combustible crecieron en 340 millones de dólares respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, por lo que aplicará medidas "para recapturar ese incremento a largo plazo".

En el segundo trimestre, que está en curso, la firma estima que el precio medio del galón de combustible para aviones se situará en 4,30 dólares, por encima de los 3,51 dólares registrados ayer por la firma de análisis Platts.

Teniendo en cuenta esa estimación de precio, United rebajó su previsión de beneficios para el conjunto del año a entre 7 y 11 dólares por acción, un notable recorte frente a los 12 a 14 dólares que previó en enero, antes de que EE.UU. e Israel comenzaran la ofensiva contra Irán.

"Los precios del petróleo siguen volátiles y elevados respecto al inicio del año", indica la nota, que señala que United ha "empezado a ajustar su programación para el resto de 2026" y reducirá su oferta, es decir, sus plazas de viaje, en 5 puntos respecto a su plan original.

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La oferta de United aumentó un 3,4 % en el primer trimestre, pero ahora prevé que en el conjunto del año se mantenga invariable.

El consejero delegado de United, Scott Kirby, adelantó que la empresa se mantendrá "ligera a corto plazo", pero aseguró que tiene una situación financiera sólida y clientes leales que le permiten capear el encarecimiento del combustible "manteniendo el foco en el largo plazo".