Uruguay apunta al empleo como un eje estructural de la política penitenciaria

Esta jornada la organizó una de las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en conjunto con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.

"Estamos convencidos que el trabajo es la verdadera llave de reinserción para los privados de libertad. Sin oportunidades para quienes egresan del sistema penitenciario la reinsidencia es realmente la realidad que los espera", dijo en una rueda de prensa el titular de la cartera.

Añadió que, dentro del marco del Plan Nacional de Seguridad Pública, el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social desarrollan un programa para comenzar a trabajar con los privados de libertad desde que están dentro de los establecimientos carcelarios para que puedan continuar fuera de la cárcel la formación que inician dentro.

Dicho programa, del que también forma parte la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, incluirá a unas 300 personas.

En la apertura del evento, el ministro apuntó que el acceso al trabajo para personas privadas de libertad y liberadas "no es un aspecto secundario, sino una definición central de política pública".

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"Es una decisión sobre qué tipo de sociedad queremos ser", dijo Negro, quien agregó que para la actual administración el trabajo constituye "un eje estructural" de la política penitenciaria.

Mientras tanto, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, destacó el trabajo que liberados están realizando en empresas de Uruguay y dijo que son los propios empresarios quienes puedan dar testimonio de lo buena que ha sido la experiencia.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Elisa Facio, dijo: "La realidad es que hay muchas personas que están privadas de libertad que quieren hacer un cambio de vida, que quieren insertarse en la sociedad y somos nosotros los empresarios lo que tenemos la oportunidad de darle esa posibilidad".