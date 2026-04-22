Aagesen dice que aún no es momento de liberar más reservas y que España tiene queroseno

"Todavía queda tiempo, insisto, creemos que todavía no ha llegado el momento para ello, pero les informaremos en cuanto se tome esa decisión", dijo, en una comparecencia ante medios españoles en los márgenes del Diálogo sobre el Clima de Petersberg, que se celebra en Berlín.

Aagesen recordó que existe un plazo de 90 días para liberar las reservas acordadas por los países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía, por lo que "aún queda tiempo por delante".

"Es una situación todavía muy volátil, muy incierta, y por lo tanto, hemos hecho la primera liberación de esos cuatro primeros días y sobre los 8,3 días restantes estamos trabajando tanto con CORES, la corporación de reservas estratégicas, como con los propios operadores para identificar cuándo es el mejor momento para numerar", reiteró.

La ministra aludió también a la situación de las reservas de queroseno, en una jornada en la que la Comisión Europea (CE) propuso que los países de la UE podrían compartir este combustible, ante la carestía generada por la guerra en Oriente Medio.

"Nuestra situación a corto plazo es muy positiva, en el sentido de que tenemos reservas de queroseno", dijo Aagesen, quien señaló que España cuenta con ocho refinerías, lo que le confiere una base sólida y le permite responder rápidamente a la demanda.

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Muchas de ellas están operando ahora para maximizar la generación de queroseno para reducir la necesidad de importar este tipo de destilado medio, aún cuando España sólo importa el 20 % del total que consume, resaltó.

Aagesen explicó que la situación es "más compleja" en otros países, como Alemania o Francia, donde la cantidad importada de queroseno procede de terceros países cuyo suministro depende a su vez del estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace semanas por Irán en represalia por la ofensiva de EE. UU. e Israel.

No obstante, la ministra remachó que lo que hay que hacer es "seguir trabajando para que se produzca el cese de hostilidades, que consigamos una solución a este conflicto dialogada y diplomática y que no tengamos estas tensiones en el corto plazo", aunque reconoció que por el momento, no hay "ninguna ventana de luz" que permita imaginar que el acuerdo está próximo.