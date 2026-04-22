Aduana cubana decomisa 22.800 dosis de droga procedente de EE.UU.

El vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González, reveló que la droga fue detectada al requisar 19 hojas impregnadas con un cannabinoide sintético dentro de una caja de cereales.

"Se evitó el consumo de 22.800 dosis, resultado que reafirma la efectividad de las acciones de control en frontera", señaló el directivo en redes sociales.

Pérez también subrayó que Estados Unidos es "el principal origen" de esta droga, que impacta de manera significativa en los jóvenes por lo cual se aplican medidas jurídico-penales severas en los casos detectados.

Las autoridades cubanas reconocen un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

Además insisten en afirmar que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y que la política del Gobierno insular es de "tolerancia cero" con ese flagelo.

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En 2025 se incautaron de un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

El jefe del órgano antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), Juan Carlos Poey, refirió el pasado diciembre que 51 jóvenes y 72 menores de edad estuvieron implicados en "83 hechos de tráfico y consumo de drogas".

Además señaló que casi todos eran adolescentes de entre 13 y 16 años que consumen la droga "el químico" (el 47 %).

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde cuatro a 30 años de cárcel, incluso prisión perpetua y hasta la condena de muerte".