Aerolínea venezolana Laser anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami a partir de mayo

Laser informó en su cuenta de Instagram que reiniciará sus vuelos directos en alianza comercial con la aerolínea estadounidense Global X, y operarán con una frecuencia diaria de Miami a Caracas y viceversa.

Según reportó la compañía, los vuelos serán operados en un avión Airbus A320 con capacidad para 150 personas, sin detallar los precios de los pasajes.

Con este anuncio, Laser se suma a Copa Airlines y American Airlines, compañías que ya anunciaron la reactivación de la ruta.

American Airlines inició el lunes la venta de boletos a partir del 30 de abril con un precio mayor a 1.000 dólares por viaje sencillo.

Con ello, es la primera empresa aérea estadounidense en reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato (2017-2021).

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La autorización para volver llegó después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobara en marzo la reanudación de los servicios a los aeropuertos de Maiquetía -que sirve a Caracas- y Maracaibo -capital de Zulia (oeste)- por parte de American, y de que la Administración de Seguridad en el Transporte realizara inspecciones recientes en Caracas.

El propio Trump levantó el veto este año tras la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero, y del ascenso como presidenta encargada de la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El Departamento de Estado de EE.UU. rebajó en marzo del nivel 4, de máximo riesgo, al nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen ir a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente".