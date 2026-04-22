Al menos 13 muertos tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la India

El incidente ocurrió el martes a las 15:30 hora local (10:00 GMT) en el distrito de Thrissur, dentro de unos cobertizos donde entre 30 y 35 personas preparaban fuegos artificiales para un festival.

"Hasta el momento hemos confirmado al menos trece muertos. También hemos hallado algunos restos humanos y estamos tratando de identificarlos", informó a EFE la Sala de Control de la Policía de la ciudad de Thrissur, añadiendo que el número de víctimas podría aumentar.

La policía también confirmó un saldo de doce heridos, cinco de ellos en estado crítico, y señaló que está llevando a cabo una investigación judicial para esclarecer las causas del accidente.

La fuerza de la explosión se sintió a kilómetros de distancia y causó graves daños en las viviendas cercanas, además de desencadenar estallidos secundarios que ralentizaron las labores de rescate, informó en un comunicado este miércoles la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Kerala (KSDMA).

Para facilitar el acceso de los equipos de emergencia, fue necesario derribar muros de propiedades privadas y nivelar terrenos.

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Se trata del segundo incidente de este tipo que golpea el sur del país en menos de una semana, después de que una explosión en una planta de pirotecnia en el vecino estado de Tamil Nadu dejara al menos 25 fallecidos el domingo pasado.

Estos accidentes relacionados con la manipulación de sustancias químicas o volátiles son recurrentes en la India, a menudo debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a la laxitud en la aplicación de las normativas de seguridad industrial.