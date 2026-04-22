Albanese: "No somos mejores que quienes miraron a otro lado mientras deportaban a judíos"

"No somos mejores que quienes nos precedieron y cometieron crímenes horribles o callaron frente a crímenes horribles. No somos mejores que quienes masacraron o miraron hacia otro lado mientras judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos eran deportados a campos de concentración", dijo Albanese en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

Para Albanese, la Unión Europea y sus países que aún cooperan con Israel pueden incluso ser considerados "incrementalmente peores" porque ahora existe un marco legal internacional que obliga a los Estados miembros a prevenir crímenes como el genocidio y la tortura.

Albanese también se refirió a la "esquizofrenia" de países que por un lado abogan por suspender el acuerdo de asociación, contratos militares o comercio con Israel, pero por otro "renuevan su apoyo" a este país, si bien no especificó a qué gobierno se refería.

"¿Por qué no hay consecuencias para quienes están en el poder y mienten solo para apaciguar a la opinión pública?", cuestionó.

La relatora de Naciones Unidas participó por sorpresa en una rueda de prensa organizada por tres eurodiputados para hablar de las sanciones estadounidenses contra jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y funcionarios de Naciones Unidas, que afectan a la propia Albanese.

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"Las sanciones se crearon contra criminales y para proteger los derechos humanos. La cuestión es que ahora se están utilizando contra aquellos que quieren que los criminales rindan cuentas, porque esto es lo único que tienen en común conmigo los jueces y fiscales de la CPI y las tres organizaciones palestinas de derechos humanos que han sido sancionadas por EE.UU.", lamentó.