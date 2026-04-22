Alemania garantiza funcionamiento de refinería después de que Rusia cortara el suministro

"Puedo asegurarles que el suministro de combustible está garantizado y que la interrupción del suministro del oleoducto mencionado no limitará de forma significativa el funcionamiento de la refinería de Schwedt", dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius.

El Estado alemán controla Schwedt a través de un fideocomiso tras asumir en septiembre de 2022 la gestión de las dos subsidiarias alemanas de la petrolera rusa Rosneft en base a la necesidad de justificar la seguridad del suministro energético del país.

La refinería procesa 11,5 millones de toneladas de crudo al año y garantiza alrededor del 90 % del suministro de gasolina, diésel, queroseno y gasóleo de calefacción de Berlín y Brandeburgo.

Kornelius aludió a la existencia de un oleoducto desde la ciudad portuaria de Rostock, en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomernaia, hasta Schwedt, en Brandeburgo, lo que significa que la refinería puede ser abastecida también con el crudo que llega por vía marítima a Rostock.

Tim-Niklas Wentzel, portavoz de Economía, precisó por su parte, que Alemania no sólo importa crudo a través del oleoducto Druzhba, sino también, por ejemplo, de Noruega y de Estados Unidos.

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Wentzel aseguró que la Agencia Federal de Redes, en su calidad de administrador fiduciario de Rosneft Alemania, seguirá teniendo en cuenta la garantía de la seguridad del suministro en todas las decisiones futuras.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, confirmó este miércoles que, a partir del 1 de mayo, el volumen de petróleo kazajo que se transportaba a Alemania a través del oleoducto Druzhba se desviará a otras rutas logísticas disponibles.

Esto se debe a las limitaciones técnicas actuales", declaró Novak, citado por la agencia TASS.

Anteriormente, el ministro de Energía de Kazajistán, Yerlán Akkenzhenov, informó a la prensa de que su país había recibido información extraoficial sobre la imposibilidad de transportar combustible a través del Druzhba en mayo.

Añadió que ello se debe con probabilidad a los recientes ataques contra la infraestructura energética rusa.