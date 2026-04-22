Aronofsky reivindica en México la necesidad de contar historias ante un mundo en guerra

“Lo más importante es traer historias al mundo, especialmente en un mundo en que estamos en guerra y que eso nos distrae, es necesario contar historias que capten la atención de la gente”, afirmó durante una conferencia magistral.

Aronofsky es uno de los invitados especiales al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que se desarrolla en esta ciudad hasta el 25 de abril, con Chile como país invitado de honor.

En la conferencia magistral ‘Encontrando el lenguaje de la película’, el realizador afirmó que el cine pone en pantalla ideas que hacen reflexionar a diferencia de las redes sociales que han acostumbrado a la audiencia a no pensar.

“Todos se acuerdan cuando vieron una película que les conmovió y recuerdan lo que sintieron, pero nadie recuerda dónde estaba después de ver dos horas de videos cortos, para eso importa contar historias, para conocer otras vidas con las que nos damos cuenta que no somos tan diferentes”, señaló.

El realizador de ‘La ballena’, cinta que obtuvo dos premios Óscar en 2023, reveló que uno de los valores que sostienen todos sus proyectos es la honestidad, tanto desde la creación de los personajes como en el trabajo en el set de filmación.

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“Es sumamente importante en la fase de la escritura que todas las emociones sean reales, saber cuál es la vibración, que no vivas el miedo de mostrarte al desnudo para la película y cuando escribes un personaje tienes que agregarle la mayor verdad posible”, dijo el también guionista.

Narró que le ha costado encontrar apoyo financiero para algunas de sus películas pues siempre hay alguien encargado de bajarlo a la tierra cuando trata de hacer “algo fuera de lo normal”.

Ante un auditorio lleno de estudiantes y aficionados a su cinematografía, Aranofski reveló que aunque al inicio de su carrera solía incluir a las actrices y actores que pudiera conseguir, ahora prefiere trabajar con quienes sean “más juguetones” sin perder el foco en el trabajo en el set.

Contó que la elección de quienes darán vida a sus protagónicos está basada en gran medida en lo que el actor o actriz está atravesando en su vida.

Puso como ejemplo el caso de Brendan Fraser quien tenía años sin trabajar en Hollywood antes de aceptar el rol que le dio el Óscar a Mejor Actor.

“Me llevó 10 años escoger el elenco, tenía el guion pero pensaba que si tenía una estrella de cine todo mundo estaría buscando la orilla del maquillaje, me preocupaba lo ilusoria que se volvería la idea de la película. Cuando surgió (incluir a) Brendan pensé que había sido una estrella de cine, pero que causaría lo contrario”, narró.

Añadió que no le interesan los arquetipos tradicionales de Hollywood, sino profundizar en la psicología de los personajes, mostrar su interior y que tenga un fuerte peso en el guión, una perspectiva que es más común en el cine que se hace fuera de Estados Unidos.

Como parte de sus actividades en el festival, el realizador inauguró este martes la exposición ‘Human Nature’, un proyecto en colaboración con el artista gráfico ‘Liqen’.

Los artistas mostraron una docena de piezas que hacen un cruce entre ilustración y lenguaje cinematográfico y las cuales fueron la base de su novela gráfica del mismo nombre recién publicada en Estados Unidos.

También, Aronofsky recibirá en la gala de clausura el premio Mayahuel Internacional otorgado por el festival a su trayectoria con filmes como ‘Réquiem por un sueño’, ‘Phi’ y ‘Mother’. EFE