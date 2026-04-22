Banco Nacional de México releva a su director en plena transición hacia su salida a bolsa

La decisión fue comunicada por los consejos de administración de Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, en un momento en que la institución atraviesa una nueva etapa tras su separación de Citi y mientras avanza su planeada oferta pública inicial en la bolsa.

Romo concluirá así un ciclo de siete años al frente del banco.

Según Banamex, inició su trayectoria en la institución en 1991, pasó por áreas de banca corporativa, empresarial y de consumo, y regresó en 2019 para asumir primero una dirección corporativa en banca de consumo y, meses después, la dirección general de Citibanamex y del Banco Nacional de México, hoy Banamex.

Su relevo será Edgardo del Rincón, banquero con 40 años de experiencia, 34 de ellos en Banamex, donde ocupó cargos en banca de consumo hasta convertirse en director general de esa división y director general adjunto del grupo financiero.

Desde 2019, Del Rincón se desempeñaba como director general de Banco del Bajío.

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Banamex destacó que Del Rincón comenzará formalmente el 1 de junio y subrayó su experiencia en áreas como tarjetas de crédito, crédito de consumo, banca comercial, patrimonial, empresarial e institucional, además de su perfil en transformación digital e inclusión financiera.

También resaltó que es economista por el Instituto Tecnológico de Monterrey y que en 2025 recibió el Premio al Mérito EXATEC.

En el anuncio, el presidente del consejo de Banamex, Fernando Chico Pardo, señaló que Romo deja “un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa”, mientras que Citi sostuvo que el relevo ocurre en un “momento crucial” para la institución.

Por su parte, Del Rincón afirmó que dará continuidad al plan estratégico del grupo, con énfasis en la transformación tecnológica y la digitalización.

El banco añadió que Citi acordó recientemente la entrada de inversionistas por un 24 % del capital y que, junto con el 25 % adquirido por Chico Pardo, ya está comprometido el 49 % de las acciones ordinarias, otro paso dentro de su proceso de desinversión.