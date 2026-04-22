CE dice que no hay justificación para aplicar recargos por combustible tras vender billete

Así lo señaló a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario que añadió que esta medida "podría generar problemas en virtud de las directivas de la UE sobre prácticas comerciales desleales o cláusulas contractuales abusivas", normas que corresponde aplicar a las autoridades nacionales "y requieren una evaluación caso por caso".
Bruselas recordó que el Reglamento de Servicios Aéreos obliga a "cualquier vendedor de billetes de avión" a "mostrar siempre el precio final que el pasajero deberá abonar en el momento de la compra", lo que "Incluye todos los impuestos, tasas y cargos inevitables y previsibles".
En este sentido, la portavoz afirmó que "actualmente, y desde hace varias semanas, el aumento del precio del combustible es totalmente previsible" y que "las aerolíneas pueden adaptar sus tarifas publicadas a esta situación".
"Por lo tanto, no existe justificación para añadir recargos por combustible a dichos billetes una vez realizada la compra" y apuntó además que "muchas aerolíneas europeas están protegidas contra la volatilidad del precio del combustible y no están expuestas al aumento total del precio del queroseno".
Debido a la guerra en Oriente Medio y su impacto en el aumento del precio del queroseno, Volotea ha empezado a aplicar una nueva política de precios a todos los billetes comprados desde el 16 de marzo de 2026 y "hasta nuevo aviso", según recoge la compañía en su página web.
Siete días antes de la salida del vuelo, la aerolínea revisa los precios del mercado del combustible y puede aplicar un recargo de hasta 14 euros, en función del aumento del precio del combustible.
Del mismo modo, la compañía promete devolver a los pasajeros hasta 14 euros si, en vez de aumentar, el coste del queroseno disminuye.