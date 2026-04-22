'Ceniza en la boca", del mexicano Diego Luna, se proyectará en Cannes fuera de concurso

Se trata del sexto largometraje del conocido actor, el primero desde 'Mr. Pig' en 2016, y será proyectada en la sección 'Secciones espaciales' del certamen de la Costa Azul francesa.

Los organizadores anunciaron un complemento de la selección del festival, que incluyó 'Paper Tiger', de James Gray, entre las películas a competición.

Basada en al novela de Brenda Navarro, la película de Luna está protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz y cuenta la historia de Luila, que a los 21 años se muda con su hermano Diego de México a España para reunirse con su madre, que había hecho ese camino ocho años antes.

México contaba ya con representación en la sección paralela la Semana de la Crítica, que busca descubrir nuevos talentos y que seleccionó 'Seis meses en el edificio rosa con azul', primer trabajo tras la cámara de Bruno Santamaría Razo.

La trama discurre a principios de la década de los 90 en Ciudad de México alrededor de Bruno, un niño que cumple once años y que tiene sentimientos que cada vez son más intensos hacia su mejor amigo, Vladimir.

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La noticia de que su padre tiene VIH impacta de manera repentina en su vida y su familia intenta ahuyentar el dolor cantando y bailando. Treinta años después, Bruno filma y reimagina el recuerdo de aquella experiencia y de lo que no llegó a percibir del todo cuando era niño.

El reparto cuenta con los nombres de Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros.