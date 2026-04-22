Comienza la 50 Feria del Libro de Buenos Aires con Perú como protagonista y celebraciones

Bajo el lema “La Feria de siempre, como nunca la viste”, el evento -que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural en Buenos Aires- contará con encuentros literarios y espectáculos en vivo.

Es la primera vez que la Feria elige un país y no una ciudad como invitado especial, y será Perú el gran protagonista con un stand de 500 metros cuadrados que albergan librería, auditorio, zona infantil y área de negocios, además de una muestra literaria titulada 'Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes'.

La delegación peruana contará con 60 miembros -entre novelistas, editores, poetas, ilustradores, mediadores de lectura y narradores orales en lenguas originarias- en una apuesta por visibilizar la riqueza cultural y lingüística del país andino.

Entre los autores peruanos confirmados figuran Katya Adaui, Renato Cisneros, Alonso Cueto, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Dante González Vigil, María Belén Milla Altabás, Luis Nieto Degregori, Karina Pacheco, Giovanna Pollarolo, José Carlos Yrigoyen y Carlos Yushimito.

También habrá un homenaje al gran maestro de las letras peruanas Bryce Echenique, fallecido el pasado mes de marzo.

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Esta 50 edición de la Feria de Buenos Aires cuenta con una presencia importante de españoles y españolas, como Lucía Solla Sobral, quien presentará su novela "Comerás flores", un fenómeno literario que va por la 22 edición en España.

El último Premio Nacional de Narrativa de España, Paco Cerdà, desembarcará en la Feria con su libro "Presentes", además de otros reconocidos autores como Luis García Montero, Pedro Serrano y Arià Paco.

La inauguración oficial, este jueves, contará por primera vez con tres voces de mujeres de la narrativa argentina contemporánea: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada, quienes participarán de un diálogo moderado por la periodista María O’Donnell.

En su 50° aniversario, la feria espera convocar a más de un millón de visitantes que podrán participar de más de 1.500 actividades y escuchar a dos Premios Nobel de Literatura: el sudafricano John Maxwell Coetzee y el chino Mo Yan.

También pasarán por la feria el español Arturo Pérez-Reverte, el cubano Leonardo Padura, el francés Benoît Coquil, el surcoreano Kim Ho-yeon, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la chilena Nona Fernández y brasileña Adriana Calcanhotto, entre otros.

Esta 50 edición incluirá jornadas profesionales y educativas, festivales, espacios de debate y una programación cultural que incorporará recitales y transmisiones en vivo en una pista central adaptada como escenario.

Se ofrecerá el ciclo 'La Palabra Indígena', un espacio orientado a escuchar y difundir autores de lenguas originarias, así como propuestas conmemorativas por los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges.

Y se presentarán muestras como 'Censura Planificada', sobre libros prohibidos durante la última dictadura argentina, y 'Fontanarrosa, del autor al lector', dedicado al humorista gráfico argentino.

La programación se completará con el Festival de Poesía y el Encuentro Internacional de Narración Oral, que reunirán a autores y trovadores de distintos países.

Con medio siglo de historia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quiere reafirmar su papel como punto de encuentro entre escritores, editores y público en el mundo hispanohablante.