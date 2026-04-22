Condenado a 19 años el oligarca Plahotniuc por el 'robo del siglo' en Moldavia

Plahotniuk, contra el que la fiscalía pedía 25 años, fue sentenciado expresamente por fraude bancario, lavado de dinero y encabezar una organización criminal, según informó la agencia Moldpres.

El oligarca, que se encuentra desde septiembre en la penitenciaría número 13 de Chisinau y que no asistió a la vista, mantiene su inocencia y podrá recurrir el fallo.

El fiscal, Alexandr Chernéi, aseguró que las autoridades continuarán la investigación sobre otros tres casos penales incoados al empresario.

Con el dinero que se apropió, Plahotniuc habría adquirido, entre otras cosas, un avión Embraer y varios inmuebles, además de realizar inversiones y pagar deudas.

Antiguo líder del Partido Socialdemócrata Europeo, robó de bancos públicos aproximadamente un 12 % del producto interior bruto de Moldavia.

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Prófugo de la Justicia moldava entre 2019 y 2025, utilizó diversas nacionalidades para poder desplazarse por el mundo, incluyendo la mexicana, haciéndose llamar Vito Pérez González, entre otras identidades falsas.

La presidenta moldava, la europeísta Maia Sandu, se había propuesto al llegar al cargo hace cinco años acabar con la corrupción de los oligarcas que desfalcaron al país, lo que incluye también al oligarca prorruso Ilan Shor, asilado en Moscú.

Plahotniuc, que había llamado a sus partidarios a derrotar al partido gobernante en las elecciones, protagonizó en 2019 el conocido como 'el robo del siglo' al desviar 1.000 millones de euros de tres bancos nacionales moldavos, lo que obligó al Estado a destinar ese mismo monto para el rescate bancario.