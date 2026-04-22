Detienen por sobornos al subdirector de un parque temático del Ministerio de Defensa ruso

"El subdirector general del parque Patriot ha sido arrestado", indicó la entidad en su canal de Telegram.

Según el CIR, el departamento de investigaciones militares investiga una causa penal contra Melimuk por aceptar un soborno de gran cuantía.

Los investigadores establecieron que a fines de año el Estado contrató a la empresa Hermes para obras de mantenimiento general de las instalaciones del parque Patriot en las afueras de Moscú, y de su sucursal en Kronstadt, San Petersburgo, por un valor superior a 1.400 millones de rublos (cerca de 18,7 millones de dólares).

En abril de este año Melimuk aceptó un soborno de 18 millones de rublos (240.000 dólares) del director general de la empresa de mantenimiento a cambio de favores, asistencia en la firma de contratos y la ejecución de los mismos.

Melimuk fue detenido y, a petición de un investigador militar, el tribunal ordenó su prisión preventiva, según el CIR, que señaló que los investigadores continúan sus pesquisas para recabar más pruebas e identificar a más implicados.

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El parque Patriot ha estado vinculado a otros sonados casos de corrupción: el más reciente es el del exviceministro de Defensa de Rusia Pável Popov, condenado a 19 años de cárcel por desfalcar a esta institución en más de 40 millones de rublos (más de 470.000 dólares).

Las autoridades rusas descubrieron que Popov utilizó recursos del parque Patriot para construir y reformar su casa en el distrito de Krasnogorsk de la región de Moscú.

Además, los investigadores establecieron que obligaba, mediante sus subordinados, a los empresarios que tenían contratos con el parque a hacer reformas en inmuebles de su propiedad sin pagar por esos trabajos.

Tras concluir la construcción de la casa de campo y otros inmuebles en las afueras de Moscú, Popov continuó cargando a cuenta del parque Patriot los gastos vinculados a un terreno de su propiedad de unas tres hectáreas.

También fue condenado a cinco años de cárcel el exdirector del parque, Viacheslav Ajmédov, por estafa y apropiación de fondos públicos destinados al funcionamiento de Patriot.

La Justicia rusa continúa la purga en toda la estructura militar que se acentuó tras la reelección del presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2024.

La mayoría de detenciones se realizan tras acusaciones de corrupción y arrancaron en abril de 2024 con el arresto y la condena del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, mano derecha del anterior titular de esa cartera, Serguéi Shoigú.

Según la prensa, todos los viceministros de Shoigú, actual secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, han sido detenidos por corrupción.