Dolencias por riesgos psicosociales en trabajo causan 80.000 muertes anuales en América

En América estos riesgos, vinculados a dolencias como las enfermedades cardiovasculares o los trastornos mentales, generan pérdidas equivalentes al 1,12 % del PIB, según el documento publicado por la organización.

A nivel global, la OIT calcula que los problemas de salud por riesgos psicosociales causan unas 840.000 muertes anuales y pérdidas equivalentes al 1,37 % del PIB.

También estima que las enfermedades, discapacidades y muertes prematuras provocadas por un trabajo mal diseñado o gestionado, con altos niveles de exigencia, largas jornadas o inseguridad laboral, producen anualmente en el planeta pérdidas equivalentes a 45 millones de años de vida saludable.

La OIT estima más de 463.000 muertes en Asia-Pacífico relacionadas con los riesgos psicosociales, 174.000 en África, 112.000 en Europa y unas 11.000 en los países árabes.

En el continente africano causan pérdidas equivalentes al 1,72 % de su PIB, mientras que en Europa son del 1,43 %, en Asia-Pacífico del 1,33 %, y en los países árabes de un 1,16 %.

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El informe, elaborado con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alerta del creciente impacto de la gestión del trabajo en la seguridad y salud de los trabajadores, lo que afecta tanto al desempeño individual como al de la empresa en su conjunto, si se acaban creando entornos laborales perjudiciales.

Los riesgos psicosociales, concluye la OIT, pueden prevenirse mediante enfoques organizativos que aborden las causas estructurales de estos problemas.

También es importante integrar la gestión de los riesgos psicosociales en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, según un informe que destaca los ejemplos de algunos países como modelos a seguir.

En este sentido, la OIT recuerda que países como Chile, Colombia o México ya han elaborado regulaciones específicas para evaluar los riesgos psicosociales, y en el caso colombiano incluso hay revisiones periódicas en torno a ellos.

Argentina, Chile y España han regulado los riesgos relacionados con el teletrabajo, la gestión algorítmica o los desafíos de la digitalización, y el acoso laboral es considerado como un riesgo ocupacional, con medidas preventivas, en sistemas como el español, el chileno o el colombiano.

"Las grandes transformaciones del mundo del trabajo, incluidas la digitalización, la inteligencia artificial, el trabajo a distancia y las nuevas formas de empleo están reconfigurando el entorno de trabajo psicosocial, lo que puede intensificar los riesgos existentes o crear otros nuevos", advierte la OIT.

"Mejorar el entorno de trabajo psicosocial es esencial no sólo para proteger la salud mental y física de los trabajadores, sino también para fortalecer la productividad, el desempeño empresarial y el desarrollo económico sostenible", destacó al presentarse el informe la experta en seguridad y salud laboral de la OIT Manal Azzi.