Dubái construirá una nueva línea de metro de 42 kilómetros por 9.200 millones de dólares

"Nos complace anunciar el proyecto de transporte más grande de Dubái: una nueva línea de metro de 42 kilómetros", dijo en su cuenta de X el gobernante de Dubái, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Rashid Al Maktoum.

El político emiratí explicó que esta nueva línea pasará por "15 áreas estratégicas clave en toda la ciudad" y servirá a alrededor de 1,5 millones de residentes en la capital financiera de Emiratos, al tiempo que "fortalecerá la conectividad con 55 proyectos de desarrollo inmobiliarios importantes que están actualmente bajo construcción".

Esta adición al metro de Dubái, bautizada como "la Línea de Oro", tiene un coste estimado en 34.000 millones de dirhams emiratíes, el equivalente a unos 9.258 millones de dólares estadounidenses al cambio actual, y aumentará la longitud de la red en un 35 %, añadió Al Maktoum.

Este proyecto "emblemático" está programado para que sea inaugurado el 9 de septiembre de 2032, con el objetivo de "posicionar a Dubái como la mejor ciudad del mundo".

"Nuestros futuros empeños no se detendrán; más bien, se acelerarán. Nuestro plan es construir un futuro mejor para millones de personas. Cumplimos con nuestras palabras y las hacemos realidad", sentenció el mandatario.