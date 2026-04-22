Ecuador aprueba la extradición a EE.UU. del número dos del grupo criminal Los Choneros

La extradición fue concedida durante una audiencia de extradición realizada este miércoles, después de que la Corte Nacional verificó "el cumplimiento de la ley" y recibió "las garantías diplomáticas estadounidenses", por lo que se dispuso la entrega del líder criminal, según informó la entidad en un comunicado.

"En su resolución, la presidencia de la CNJ priorizó la cooperación penal internacional, reafirmando su compromiso frontal en la lucha contra el crimen organizado transnacional y contra la impunidad", añadió la Corte.

Topo fue detenido en septiembre pasado en la provincia amazónica de Napo por el presunto delito de tráfico de armas, y está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Además, es líder de Los Fatales, una facción de Los Choneros, grupo vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa y denominado como "terrorista" por Estados Unidos, y era hombre de confianza de José Adolfo Macías Villamar alias Fito, máximo líder de la banda criminal y que está a la espera de un juicio en Nueva York tras ser extraditado en julio pasado.

El hombre es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, pero a inicios de abril rechazó ser extraditado.

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De acuerdo a medios locales, su abogado señaló que el hombre tiene casos pendientes en Ecuador que deberían resolverse antes de ser enviado a otro país.

Cuando fue detenido en septiembre, Topo también tenía vigente otra orden de captura por el asesinato de un policía en 2024 y había sido detenido otras veces por asociación ilícita, secuestro extorsivo y pensiones alimenticias.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo en ese entonces que también tenía vínculos con el Frente Carolina Ramírez, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, como Los Choneros, a las que el Gobierno pasó a denominar como "terroristas" y a las que atribuye la escalada de violencia que registra el país en los últimos años.

Solo en 2025, Ecuador cerró con 9.269 homicidios, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales.