EEUU habría informado a Israel de que Irán tiene hasta 5 días para negociar, según medios

De acuerdo con esa información, si no hay respuesta dentro de ese margen se arriesgaría al final del actual alto el fuego, informó el Canal 12 de la televisión israelí citando a tres funcionarios estadounidenses.

En un segundo reporte, el mismo medio, citando fuentes políticas en Jerusalén, señala que el plazo efectivo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluiría el domingo.

El diario israelí Ynet recogió que la falta de un anuncio oficial de la nueva fecha límite por parte de Trump respondería a su deseo de no quedar en evidencia tras haber pospuesto repetidamente distintos ultimátums en las últimas semanas.

El presidente estadounidense anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno iraní, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva, tras una reunión con efectivos del sistema de defensa antimisiles 'Cúpula de Hierro' en las colinas de Jerusalén.