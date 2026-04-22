El beneficio de Tesla aumentó un 17 % en el primer trimestre hasta 477 millones de dólares

La compañía dirigida por Elon Musk registró unos ingresos totales de 22.387 millones de dólares entre enero y marzo, un 16 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias principalmente al incremento de las entregas de vehículos y al fuerte crecimiento del segmento de servicios y otros negocios, que avanzó un 42 %.

Por segmentos, las ventas de vehículos le reportaron a la compañía 16.234 millones de dólares, un 16 % más que hace un año; la generación y almacenamiento de energía 2.408 millones de dólares, un 12 % menos; y los servicios y otros negocios, 3.745 millones de dólares, un 42 % de aumento.

Pero los ingresos de Tesla en el trimestre fueron ligeramente inferiores a lo anticipado los mercados, que preveían 300 millones de dólares más.

Tela ya informó el pasado 2 de abril que de enero a marzo, sus ventas mundiales llegaron a 358.023 vehículos, un 6,3 % más que en el mismo periodo de 2025, pero por debajo de las expectativas que anticipaban hasta 372.000 unidades.

El beneficio operativo de Tesla se situó en 941 millones de dólares, más del doble que hace un año (un incremento del 136 %), aunque el margen operativo quedó en el 4,2 %, reflejando el impacto de mayores gastos en investigación, desarrollo y proyectos vinculados a inteligencia artificial.

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La producción alcanzó las 408.386 vehículos (un aumento del 13 %). La compañía destacó además el crecimiento de las suscripciones a su sistema de conducción asistida (FSD), que aumentaron un 51 % hasta 1,28 millones.

Tesla subrayó que continúa invirtiendo de forma intensiva en inteligencia artificial, robotaxis y robótica, con avances como el lanzamiento de servicios de robotaxi sin supervisión en ciudades de Texas y el desarrollo del robot humanoide Optimus, cuya producción en volumen está prevista para los próximos años.

Tesla empezará a preparar en el segundo trimestre una línea de producción de robots Optimus en su planta de Fremont. La línea de producción, que hasta ahora fabricaba los Model S y Model X, tendrá una capacidad de 1 millón de robots al año.

Además, Tesla está preparando una segunda línea de producción de robots en su Gigafactoría de Texas, que está diseñada para producir hasta 10 millones de unidades al año.

De cara al resto de 2026, Tesla prevé que el crecimiento del negocio del automóvil se vea acompañado por una aceleración de los ingresos vinculados a software, inteligencia artificial y servicios de movilidad, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones en las cadenas de suministro globales.

En el campo del automóvil, Tesla afirmó que espera que tanto su robotaxi Cybercab como su camión Semi, empiecen a ser producidos en grandes cantidades este año, aunque la compañía no proporcionó fechas.