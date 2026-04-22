El derribo de la verja en Gibraltar será a partir del 15 de julio, confirma ministro

"Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día", dijo Picardo en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para abordar los preparativos relacionados con la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar.

Según explicó, el derribo de la verja solo podrá iniciarse cuando la Unión Europea dé su conformidad a que los trámites correctos del espacio Schengen se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Gibraltar y en los sistemas automatizados de control que se van a implementar.

Se mantendrá, por tanto, la fecha del 15 de julio para la entrada en vigor del acuerdo firmado el 11 de junio del año pasado después de que se retrasó, pues en principio estaba previsto que fuera el 10 de abril.

El ministro principal valoró "muchísimo" la reunión -muy breve, menos de media hora- que mantuvo con Albares, la primera bilateral que se produce entre ambos en la sede del Ministerio español de Exteriores, y confió en que esto se normalice, porque "sería muy anormal que sigamos en el futuro como hemos actuado en el pasado".

Picardo pidió implementar "el espíritu del tratado", que va en la línea de trabajar conjuntamente "en el bien común de los ciudadanos de Gibraltar y los del Campo de Gibraltar" (la zona española en torno a ese enclave) y de todos aquellas que quieran viajar al Peñón.

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Con este acuerdo, España logró todos los objetivos marcados, según defendió Albares hace unos días.

En primer lugar, garantizar la movilidad de personas y mercancías; en segundo, eliminar todas las distorsiones y las desigualdades y, en tercer lugar, blindar la reclamación de soberanía.

Según el Gobierno, el acuerdo salvaguarda las posiciones jurídicas de España en materia de soberanía y jurisdicción sobre Gibraltar, que fue cedido al Reino Unido por el Tratado de Utrecht (1713), pero solo "la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen".