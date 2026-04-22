El petróleo de Texas sube 3% y cierra en 92,96 dólares tras tensiones en estrecho de Ormuz

Nueva York, 22 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida de más de un 3 % y se situó en 92,96 dólares el barril, después de que Irán afirmara haber incautado dos buques en el estrecho de Ormuz poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera el alto el fuego.