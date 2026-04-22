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22 de abril de 2026 - 16:55

El petróleo de Texas sube 3% y cierra en 92,96 dólares tras tensiones en estrecho de Ormuz

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Nueva York, 22 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida de más de un 3 % y se situó en 92,96 dólares el barril, después de que Irán afirmara haber incautado dos buques en el estrecho de Ormuz poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera el alto el fuego.

Por EFE

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 0,83 dólares respecto al cierre del día anterior.

Los ataques ponen de manifiesto que, si bien la guerra aérea entre Estados Unidos e Irán está en pausa, la lucha por el control de esta crucial vía marítima por la que pasa el 20 % del crudo mundial continúa.

Según apunta hoy The Wall Street Journal, los expertos del sector energético afirman que los precios del petróleo, aunque elevados, no reflejan completamente la gravedad de la situación.