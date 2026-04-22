El presidente de Perú nombra nuevo ministro de Defensa tras polémica de compra de aviones

En una ceremonia privada de menos de cinco minutos de duración en el Palacio de Gobierno de Lima, Flores juró el cargo frente al resto de ministros, a falta todavía de designar a un nuevo del canciller tras la renuncia de Hugo De Zela, que junto con Díaz también presentó su renuncia por el mismo motivo.

El nuevo titular de Defensa fue nombrado en junio de 2025 como jefe de gabinete del despacho ministerial de Defensa y en el pasado fue gerente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Estos cambios se dan en un gobierno peruano interino que estará al mando del país hasta julio, cuando deberá asumir el gabinete de la candidatura ganadora de las elecciones, cuyos resultados en primera vuelta todavía están pendientes del conteo final tras las fallas logísticas en las votaciones.

Díaz anunció su dimisión al cargo, que ocupaba desde el 17 de marzo, en la mañana del miércoles, al considerar que la postura de Balcázar de aplazar la compra de aviones a Estados Unidos comprometía los intereses del país y podía generar "consecuencias de significativa relevancia".

El exministro señaló que se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantiene "una discrepancia sustantiva" por sus implicancias respecto del proceso de contratación para la adquisición de los caza para la defensa nacional, en referencia a los F-16 Block 70 ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Díaz agregó que las acciones vinculadas a este proceso de contratación fueron oportunamente informadas al despacho presidencial y al del presidente del Consejo de Ministros, a través de los canales institucionales, en cada una de sus etapas.

Sin embargo, en la tarde de la misma jornada, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó que pese a que Balcázar pretendía postergar la compra al siguiente gobierno, sí se firmó este lunes la adquisición de las naves.

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate por valor de 3.500 millones de dólares, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.