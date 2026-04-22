El primer ministro de Perú confirma la compra de aviones F-16 a Estados Unidos

"Es importante contar con equipamiento nuevo y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas", señaló en un comunicado el primer ministro, un militar en situación de retiro, por lo que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones, por un valor total de 3.500 millones de dólares.

"Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector", indicó horas después de que Balcázar reforzara su postura de recomendar que el siguiente gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida si se ejecutaba la adquisición.

Arroyo agregó que la decisión de adquirir la flotilla es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Además, aclaró que han cumplido sus compromisos planteados en el contrato, "lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país".

"El proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas", sostuvo Arroyo.

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El presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció este mismo miércoles que el Ministerio de Economía va a ejecutar a lo largo de esta jornada el primer pago acordado de la compra de aviones, por valor de 2.000 millones de dólares.

Una hora antes del anuncio de Rospigliosi, Balcázar dio un mensaje a la nación en el que reiteró su decisión de recomendar que el próximo gobierno, que asumirá en julio próximo, sea el que decida dicha adquisición.

Al inicio de la jornada, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa dimitieron de sus cargos ante la discrepancias con Balcázar, aunque aseguraron que los contratos para la compra de estas aeronaves ya habían sido firmados este lunes.

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.