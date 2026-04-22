El profesor español condenado por violar a una menor es extraditado de Cuba a España

Fuentes próximas al proceso informaron a EFE que Ramos Soto embarcó esta tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.

Este profesor de 50 años y conocido activista político fue arrestado en La Habana en noviembre pasado, en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países.

Ramos Soto era en el momento de su detención uno de los diez nombres de reclamados por la justicia española, cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que recientemente había solicitado la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

Según la reconstrucción de sus meses en la isla que pudo realizar EFE, el fugado se hizo pasar en La Habana como fotógrafo, se hacía llamar Martín Soto y trató de integrarse en la escena cultural de la capital cubana.

Mantenía actividad en cuentas sociales sin grandes secretismo y, de acuerdo a varios testimonios, empleaba la excusa de la fotografía para entrar en contacto con mujeres jóvenes. En Cuba no consta que tenga ninguna denuncia.

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La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba parecía estar al tanto de la entrada del violador en el país y mantenía una vigilancia sobre su persona, pero no procedió a detenerlo inmediatamente.

Según informó la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional, Ramos Soto es natural de Ourense, tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Una vez fue condenado en julio de 2025, Ramos Soto no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto es exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

Su inclusión en la lista junto con otros diez fugitivos -hay conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales,- se debe, según la Sección de Fugitivos a una cuestión "estratégica".