Europa refuerza la identificación de las mascotas en viajes para evitar el comercio ilegal

Los requisitos básicos para viajar con mascotas se mantendrán prácticamente sin cambios con la nueva normativa, es decir, seguirán siendo imprescindibles microchip, pasaporte europeo para mascotas o una vacuna antirrábica válida.

No obstante, el Reglamento 2026/131 precisa y refuerza la aplicación de controles sobre el movimiento de animales entre los Estados miembros, en particular los relativos a la identidad del animal, la documentación que lo acompaña y el cumplimiento de las condiciones aplicables.

Por ejemplo, las normas actualizadas aclaran que se permite un máximo de cinco animales de compañía por vehículo y explican las condiciones que deben cumplirse para el tránsito de mascotas por la UE desde un país no perteneciente a la UE a otro.

Además, se describen los procedimientos a seguir si a una mascota se le deniega la entrada en un país no perteneciente a la UE y debe ser devuelta.

Las normas actualizadas también refuerzan los requisitos de identificación de las mascotas, al especificar la información que deben contener los documentos de identificación, como el código del país de origen de la mascota.

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Aunque la mayoría de los nuevos requisitos entran en vigor hoy, algunos cambios se introducirán de forma gradual, precisó la Comisión Europea en un comunicado.

Los nuevos certificados sanitarios para animales deberán utilizarse a partir del 1 de octubre de 2026, mientras que los nuevos requisitos de identificación y los pasaportes actualizados solo serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2028.