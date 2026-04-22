Gustavo Celorio recoge este jueves el Premio Cervantes 2025 por su "excepcional obra"

Celorio (Ciudad de México, 1948) recibirá el galardón en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) que estará presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El jurado del premio, dotado con 125.000 euros (unos 146.000 dólares), calificó a Celorio de "escritor integral: creador, maestro y lector apasionado" y autor de una obra que es "al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana".

La primera reacción del autor mexicano al conocer que le habían concedido el Cervantes fue expresar su emoción porque recibir el premio honra su "amor por la lengua española" y su "devoción cervantina".

Y subrayó en declaraciones a EFE que su obra trata sobre "la identidad mexicana" con todas "sus influencias", especialmente "la española".

Actualmente director de la Academia Mexicana de la Lengua, Celorio destacó además el "orgullo" de situarse al lado de otros mexicanos a los que "admira" y que también han obtenido el premio, como Octavio Paz o Elena Poniatowska.

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Porque Celorio es el séptimo escritor mexicano que recibe el Premio Cervantes después de Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Mañana entrará a formar parte de un listado en el que también están autores de la talla de Gerardo Diego, Jorge Luis Borges, Miguel Delibes, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante o Ida Vitale.

La ceremonia de entrega tendrá lugar después de que el pasado fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaun y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, simbolizaran, con una reunión en Barcelona, la normalización de las relaciones entre ambos países, tensionadas desde que Andrés Manuel López Obrador, exigiera en 2019 a España disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

En una rueda de prensa que se celebró el lunes Celorio calificó de "despropósito" la crisis diplomática entre España y México por la violencia de la conquista.

El acto de entrega del Cervantes coincide con la celebración del Día del Libro y supone el colofón de la semana cervantina, que arrancó con la comparecencia del premiado ante los medios.

El martes, Celorio depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y el miércoles fue recibido por los reyes en el tradicional almuerzo en el Palacio Real, junto a destacadas figuras del mundo cultural.

Tras recibir el premio en Alcalá de Henares, Celorio será el encargado, por la tarde, de iniciar la XXX Lectura Continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y las actividades continuarán el viernes con la inauguración de la exposición 'Ese montón de espejos rotos'.

Ese es el título también del último libro publicado por Celorio, unas memorias en primera persona en las que repasa su vida pública y privada, su vocación literaria, su formación intelectual y sus tareas institucionales como profesor, académico y editor.

Gran parte de la obra de Celorio pivota sobre la memoria, personal y familiar. Debutó con 'Amor propio' y evocó sus orígenes asturianos y cubanos en su trilogía familiar, formada por 'Tres lindas cubanas' (2006), 'El metal y la escoria' (2014) y 'Los apóstatas' (2020).

También ha cultivado el ensayo literario en 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos' y en ‘Mentideros de la memoria’ ofreció una recopilación de retratos íntimos y anecdóticos de grandes figuras de la literatura hispanoamericana, como Cortázar, Rulfo o García Márquez.