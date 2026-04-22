Ibermúsica trae a España a Dudamel, con la Filarmónica de Nueva York, en su 57 temporada

La temporada, que se presentó este miércoles, tendrá su inicio los días 13 y 14 de octubre con Dudamel en su primera gira como titular de la célebre agrupación, en unos conciertos que contarán con la participación del Orfeó Català y en los que la orquesta ofrecerá la 'Quinta' de Prokófiev y la 'Quinta' de Mahler junto a varias obras de estreno.

En otoño también pasarán por Ibermúsica la London Philharmonic con su titular Edward Gardner (concierto enmarcado en la conmemoración del 150 aniversario de Pau Casals), la Filarmónica Checa.

El trimestre finalizará con la presentación en el ciclo del pianista Yunchan Lim en recital y El Mesías de Haendel con Le Concert D’Astrée, Emmanuelle Haïm y un reparto solista de lujo: Lucy Crowe, Carlo Vistoli, Lunga Eric Hallam y Ashley Riches.

La primavera llegará con una celebración de Beethoven en el bicentenario de su muerte con la Staatskapelle Dresden y su titular Daniele Gatti, que combinarán en cuatro conciertos el ciclo integral de sus sinfonías con cuatro obras de estreno relacionadas con el maestro de Bonn.

Cerrarán el mes de enero la célebre Filarmonica della Scala con su titular Riccardo Chailly y el violonchelista Gautier Capuçon, y la histórica Deutsche Radio Philharmonie con Josep Pons y la soprano Elisabeth Teige en un programa con obras de Wagner y Richard Strauss.

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Otro de los platos fuertes de la temporada los sirve la que es para muchos la mejor agrupación sinfónica del mundo, la Royal Concertgebouw Orchestra con su titular Klaus Mäkelä y Lisa Batiashvili en el apartado solista. Ofrecerán dos conciertos con obras como la 'Séptima' de Dvořák o la 'Fantástica' de Berlioz.

Para completar el cartel del curso 2026/2027, a los veinticuatro conciertos de la temporada se sumarán dos conciertos extraordinarios: la Münchner Philharmoniker con su titular Lahav Shani y Anne-Sophie Mutter (que celebrará 50 años sobre los escenarios), con obras de Brahms y Schubert el 11 de febrero, y los Niños Cantores de Viena con Manolo Cagnin en sesión matiné el sábado 6 de marzo.