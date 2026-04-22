Imputados por muerte de Maradona cuestionarán declaración de hija del astro en el juicio

"Cada vez que lo nombren, Luque va a responder", dijo a EFE uno de los abogados del neurocirujano el martes, tras las seis horas de declaración testimonial de Gianinna Maradona.

En la tercera audiencia del juicio, la hija del astro afirmó que Luque la había manipulado de manera "absoluta y horrible" para convencerla de tratar al campeón del mundo por fuera de una institución médica y de que se trataría de una hospitalización a domicilio "seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos", tal como se escucha decir al neurocirujano en un mensaje integrado como prueba al expediente.

Sin embargo, la casa en la que Maradona trascurrió sus últimos días, del 11 al 25 de noviembre de 2020, no contaba con aparatos médicos básicos ni la ambulancia de alta complejidad que les habían prometido, y a los enfermeros presentes en el domicilio no se les permitía controlar los signos vitales del astro.

En uno de los mensajes expuestos por la Fiscalía, Díaz le dice a Cosachov que tener enfermeros era una manera de cubrirse, aunque solo debían acercarse a Maradona para "dar medicación", "que no hinchen las pelotas".

La hija del 'Diez' relató, a su vez, que el psicólogo pidió a la familia que le dieran "espacio" al futbolista, razón por la cual ella y sus hermanas se abstuvieron de visitar al 'Diez' durante sus últimos días de vida.

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Las defensas de Luque y Díaz adelantaron a EFE que responderán estos argumentos en la cuarta audiencia del juicio, a celebrarse este jueves, que también podría contar con la declaración del comisario Lucas Borges y el oficial Lucas Farías, los primeros agentes en constatar el fallecimiento de Maradona.

Además de Luque, Cosachov y Díaz son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna: el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.