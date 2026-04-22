Irán ataca a tiros un portacontenedores cerca de Ormuz, según organismo marítimo

Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", indicó el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán.

Toda la tripulación "se encuentra a salvo" y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales", añadió la agencia, con sede en el Reino Unido.

La información sobre el ataque llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.