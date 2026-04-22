Kast envía al Congreso la anunciada 'megareforma' que incluye grandes rebajas de impuestos

"Si bien este es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho mas relevante para el futuro de nuestra nación. De aprobarse, puede marcar un antes y un después para nuestra patria", anunció el mandatario en una ceremonia desde el palacio de La Moneda.

La entrada del proyecto, que incluye más de 40 medidas, ha sido postergada varias veces porque el Gobierno estaba buscando apoyos entre la oposición, ya que no tiene mayoría en el Parlamento.

"Hemos llegado a este punto porque muchos pensaban que el Estado por sí mismo podía generar riqueza, pero sin la complementación del mundo privado o de los emprendedores eso es prácticamente imposible", indicó el exdiputado.

La iniciativa, bautizado Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, "cambia la lógica de lo que se venía realizando en los últimos unos años", indicó el mandatariomás derechista que ha tenido el país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las posiciones divididas en torno al proyecto anticipan un debate álgido en el Legislativo, espacio en el que la coalición de gobierno necesita los votos de la extrema derecha libertaria -que no forma parte del Gobierno pero es oficialista- y de la oposición.

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En su presentación, Kast agradeció la "disposición" del Partido de la Gente (PDG) para llegar a un acuerdo, formación populista que juega un rol bisagra en la Cámara Baja al contar con votos decisivos para cualquier iniciativa legal y que no tiene una tradición ideológica definida.

La oposición de centro y de izquierdas, en tanto, ya ha anunciado que votará en contra y acusa a Kast de impulsar "una reforma tributaria encubierta", que beneficia a los más ricos y reduciría de manera considerable la recaudación tributaria.

"Los parlamentarios tendrán que decidir si están con el estancamiento o con el crecimiento" subrayó Kast desde el palacio presidencial, escoltado por diversos ministros, entre ellos el jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz.

La propuesta del Ejecutivo, presentada anteriormente en cadena oficial el pasado 16 de abril, incluye una bajada de impuestos a las empresas del 27 % al 23 %, así como beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero.

En la misma línea, incluye la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, medidas para agilizar los permisos medioambientales e incentivos fiscales para fomentar el empleo formal, entre otras.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile al final del mandato hasta el 4 %, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

"Este proyecto devuelve a Chile la competitividad necesaria para que vuelva la inversión. Con más inversión, hay crecimiento, con más crecimiento hay empleo, y con más empleo hay bienestar", señaló Quiroz.

"El pleno empleo es la mejor política social, y ojalá algún día sea la única", recalcó el economista.

En 2025, el PIB chileno creció un 2,5 % y la inflación cerró en el 3,5 %, mientras que el déficit fiscal estructural fue del 3,6 % del PIB, el mayor en dos décadas.

El Gobierno busca que la reforma se apruebe antes de septiembre y así poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año.