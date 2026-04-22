La actividad económica de Argentina cae un 2,6 % intermensual en febrero

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, además, una contracción del 2,1 % en comparación con febrero de 2025, tras dos meses consecutivos de subidas en términos interanuales.

En el primer bimestre del año, la actividad económica acumuló una merma del 0,2 %.

De acuerdo con los datos del Indec, ocho de los 15 sectores que aportan a la medición lograron en febrero un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la pesca (14,8 %) y la minería (9,9 %).

Pero la industria, un sector clave de la economía argentina, cayó 8,7 % interanual, mientras que el comercio se contrajo 7 %.

El informe difundido este miércoles no da detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

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"Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1 % intermensual", afirmó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de la red social X.

Al comentar sobre la caída en la actividad económica registrada en febrero, Caputo alegó que el segundo mes del año contó con dos días hábiles menos que febrero de 2025 y que además hubo una huelga general.

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3,3%, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.

De cara a los próximos meses, la consultora Orlando Ferreres señaló en un informe que "la reactivación de los sectores más golpeados dependerá de que mejoren los ingresos de las familias, de la mano de una recuperación salarial y de mejoras en el mercado laboral".

"La situación más ordenada macroeconómicamente debería dar lugar a que esto comience a producirse en la segunda mitad del año", afirmó.