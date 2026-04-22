La Bolsa española baja un 0,75 % con dudas sobre el futuro del conflicto en Oriente Medio

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 136,2 puntos, ese 0,75 %, y terminó la jornada bursátil en 18.006,4 puntos, en su tercera jornada consecutiva de caídas.
En lo que va de año, reduce los avances acumulados al 4,04 %.
La multinacional de telecomunicaciones Telefónica lideró las pérdidas (-3,35 %) y por detrás se situaron Amadeus (-3,23 %) e IAG (-3,17 %).
Repsol encabezó los avances y sumó el 2,61 %, con el petróleo al alza, Solaria subió el 2,26 % y Acciona el 1,71 %.
El selectivo abría la sesión con ascensos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogara en la víspera el alto el fuego con Irán de manera indefinida, pero se dio la vuelta a media sesión y continuó con las pérdidas hasta el cierre, ante el repunte del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Al cierre de los mercados europeos, el crudo brent, de referencia en Europa, subía el 2,95 % y se movía por encima de 101 dólares por barril, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) avanzaba el 2,85 %, con el barril en 92,2 dólares.