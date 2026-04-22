La cineasta india Payal Kapadia presidirá el jurado de la Semana de la Crítica de Cannes

Kapidia estará al frente de un jurado integrado por el actor quebequés Théodore Pellerin, el cantautor Oklou, la productora ghanesa-británica Ama Ampadu y el periodista y director del Festival Mundial de Cine de Bangkok, Donsaron Kovitvanitcha, agregaron en un comunicado.

"Mi trayectoria como cineasta recibió apoyo desde el principio con la selección de mis trabajos en festivales de cine. Gracias a ello, tuve la oportunidad de conocer a otras personas como yo de todo el mundo y pude crear una comunidad de futuros colaboradores", indicó Kapidia.

Los organizadores destacaron la capacidad de la cineasta india para crear, con tan solo seis largometrajes, "una obra donde la poesía contrasta con su visión política inquebrantable de su país".

La directora destacó que la erosión que sufre el cine independiente en todos los países convierte "en un acto de resistencia" el apoyo a las óperas primas de los cineastas, labor que ejerce la sección la Semana de la Crítica.

"Las primeras películas suelen ser más libres, más audaces y valientes, y con luz propia. Defenderlas es esencial", agregó la directora.