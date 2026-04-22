La Comisión Europea sugiere que los países de la UE compartan queroseno

"La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos", señala la comunicación presentada hoy por el Ejecutivo.

Por ahora se trata sólo de una idea sin aplicación directa, pues Bruselas señala que "reforzará la coordinación europea para optimizar la distribución de combustible entre los Estados miembros"

"Estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora", dijo en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

El Ejecutivo comunitario sí es más explícito al anunciar que quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en los Veintisiete.

"Se establecerá para seguir la producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas de combustibles de transporte en la UE. Esto permitirá identificar rápidamente posibles escaseces y, en caso de liberación de reservas de emergencia, orientar medidas específicas para mantener un reparto equilibrado del combustible", indica el Ejecutivo.

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Aunque existe una obligación legal de que cada país tenga reservas de petróleo para 90 días, son los Estados miembros los que deciden qué proporción destinan a crudo o a productos refinados, como el queroseno, y la Comisión no conoce necesariamente los detalles.

"Hoy no tenemos total claridad", explican fuentes europeas, que añaden que la Comisión sí ha detectado que las capacidades de refino en la UE han caído en los últimos años y están muy concentradas en algunos países.

La Unión Europea tiene capacidad para refinar el 70 % del queroseno que consume, pero parte se exporta, de forma que los Veintisiete compran fuera el 40 % del combustible que usan sus aviones y la mitad, es decir, el 20 % del total, pasa por Ormuz.

Con ocho refinerías operadas por Repsol, Moeve y BP, España es el tercer país de la UE con más plantas de procesamiento, sólo por detrás de Alemania e Italia. No obstante, España es importadora neta de queroseno ya que absorbe el grueso de su producción.

Antes incluso de que el Ejecutivo comunitario presentara oficialmente sus propuestas, la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo que España se encuentra en una "posición privilegiada" frente a otros países europeos en relación con el queroseno.

Añadió que los operadores han aumentado la producción y se abrió a buscar formas de coordinación y solidaridad como la creación de una plataforma de compras conjuntas en la UE para ganar poder de negociación, inspirada en la experiencia con el gas.

Varios grupos aéreos, como KLM o Lufthansa, han suspendido vuelos en las próximas semanas, no por desabastecimiento de queroseno sino porque su alto precio no hace rentables las operaciones.

Sin proponer ahora ninguna modificación legislativa, la Comisión sí recuerda en su comunicación a los países que dentro de la normativa vigente hay margen de flexibilidad para las aerolíneas, por ejemplo en el uso de ventanas de vuelo ('slots').

La comunicación no menciona los derechos de los pasajeros, pero el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ya había indicado que Bruselas no considera justificado que las aerolíneas recurran a billetes dinámicos que evolucionen en función de la carestía del queroseno, pues no lo consideran una razón de fuerza mayor.

El comisario también aseguró el martes que Europa es el lugar "más estable y seguro" del mundo para viajar este verano.