La crisis del combustible de aviación obliga a Air Transat a reducir sus vuelos en 2026

La compañía dijo en un comunicado que se centrará en reducir la frecuencia en algunas de sus rutas a Europa y el Caribe, y en ampliar la suspensión de su servicio a Cuba hasta octubre.

Annick Guérard, presidenta y consejera delegada de Air Transat, declaró que "la reciente volatilidad en los precios del combustible de aviación refleja un contexto excepcional que afecta a todo el sector".

Guérard añadió que Air Transat ajustará sus vuelos "sobre la base de la demanda" y que podría implementar medidas adicionales "dependiendo de cómo evolucione la situación".

Las otras dos grandes aerolíneas canadienses, Air Canada y WestJet, también anunciaron la suspensión de centenares de vuelos por la crisis del combustible de aviación causada por la guerra en Irán.

La semana pasada, Air Canada, la mayor aerolínea canadiense y una de las más importantes de Norteamérica, anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la planificada entre Montreal y Guadalajara (México), lo que supone un 1 % de su capacidad, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.