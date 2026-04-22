La FAO destaca la gobernanza forestal indígena en Panamá al celebrarse el Día de la Tierra

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) comentó en una declaración pública los avances del proyecto 'Bioma de Bosques Críticos de Panamá - Conservación Colaborativa del Darién', que se implementa liderada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el apoyo técnico de esta agencia de la ONU, y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Se trata de una iniciativa enfocada en la sostenibilidad ambiental, la gobernanza comunitaria y el respeto a los derechos colectivos, que ha avanzado "significativamente" en asuntos como la certificación del aprovechamiento forestal comunitario en las comarcas Emberá Wounaan, Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandí.

Entre otros, este proyecto ha contribuido en el desarrollo del marco normativo forestal nacional de Panamá, apoyando la elaboración y socialización del primer borrador de la nueva Ley Forestal, con un enfoque de sostenibilidad, legalidad y participación comunitaria, dijo la FAO.

El ente de las Naciones Unidas señaló que, de manera complementaria al proyecto, se inició la formulación de la segunda fase del Programa Nacional de Restauración Forestal (PNRF II), incorporando un enfoque territorial, herramientas de monitoreo y alineación con los compromisos nacionales e internacionales en materia de restauración, biodiversidad y cambio climático.

En este sentido, el coordinador subregional de la FAO, Adoniram Sanches Peraci, indicó que un componente central del trabajo complementario ha sido el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) desarrollado con las comunidades de Nurra, Walla y Mortí, en la Comarca Kuna de Wargandí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este proceso ha permitido reafirmar el valor del territorio como base de la identidad cultural, los medios de vida y la gobernanza indígena, así como identificar elementos ambientales críticos como bosques, fuentes de agua, zonas de caza, pesca y sitios de importancia cultural y espiritual", aseguró.

Sanches dijo además que a través del CLPI, las comunidades fortalecieron su compromiso con la protección del territorio y la gestión participativa de los recursos forestales, integrando la conservación ambiental con medios de vida sostenibles y el bienestar de las familias.

El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra el 22 de abril, designado por la ONU en 2009, para concienciar sobre la protección ambiental, la biodiversidad y la sostenibilidad, recordó la FAO, que ha pedido en esta fecha "reflexionar sobre la gestión sostenible de los recursos forestales, la agricultura y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza".