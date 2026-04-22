La Justicia cubana rechaza la liberación anticipada del disidente Otero Alcántara

En el auto 10 de 2026, al que tuvo acceso EFE, la corte rechazó el recurso de apelación del reo, condenado en 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de "desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado". La decisión es firme.

La defensa argumentó que al artista le correspondían "ocho meses de rebaja" de condena por el tiempo que había permanecido ya en prisión y que su permanencia en el centro penitenciario de Guanajay (oeste de Cuba) podía considerarse "detención ilegal".

No obstante, el TSP consideró que a Otero Alcántara no se le podía aplicar esa rebaja de condena, ya que el beneficio depende de la "buena conducta" y el artista "ha mantenido inadecuado comportamiento" con "múltiples indisciplinas" y ha necesitado de "medidas coercitivas".

La fecha de liberación, agregó el auto, se mantiene el 9 de julio de 2026, cuando se cumplan los cinco años desde su detención el 11 de julio de 2021, cuando el artista y líder del movimiento crítico San Isidro intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.

El TSP entró al fondo de la cuestión tras admitir a trámite la apelación de la defensa de Otero Alcántara luego de que un tribunal inferior rechazase abordar la cuestión.

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"A pesar del resultado adverso, este proceso podría sentar un precedente relevante para futuras acciones legales en Cuba", argumentó en un comunicado la ONG Cubalex, especializada en atención legal en Cuba.

A su juicio, la admisión del recurso por parte del TSP "abre una vía que podría ser utilizada por otras familias y personas privadas de libertad por motivos políticos, consolidando el Habeas Corpus como una herramienta jurídica clave en la defensa frente a detenciones arbitrarias".

Otero Alcántara, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, siempre ha negado los cargos por los que se le condenó y ha denunciado múltiples abusos en sus años en prisión.