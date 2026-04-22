La petrolera YPF avanza hacia la venta de la mayor distribuidora de gas de Argentina

Según informó YPF en un comunicado, la primera fase del proceso competitivo para vender su participación del 70 % en Metrogas "incluyó la participación de trece compañías y concluyó con la recepción de ofertas no vinculantes el pasado 9 de abril".

Las ofertas más competitivas serán seleccionadas para avanzar a una segunda fase del proceso, que incluye un 'due diligence' (análisis exhaustivo), con vistas a concretar la venta dentro de este mismo año.

"A la fecha, no se ha adoptado decisión alguna ni se han celebrado acuerdos vinculantes", indicó la petrolera, que ha contratado al banco estadounidense Citigroup como asesor financiero para esta transacción.

Metrogas, constituida en 1992, es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica.

La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

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En la empresa controlada por YPF también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23 %) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13 %), mientras que otro 12,64 % se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.

Al 31 de diciembre pasado, Metrogas contaba con un patrimonio neto de 960.345 millones de pesos (686 millones de dólares / 577 millones de euros), con activos por 1.390.076 millones de pesos y pasivos por 429.731 millones de pesos.