Las ayudas en Francia por el tirón de los carburantes costarán 180 millones en mayo

Las cifras las comunicó este miércoles el titular de Hacienda, David Amiel, que en la conferencia de prensa al término del Consejo de Ministros, puntualizó que el Gobierno adapta el dispositivo a la evolución de la situación "semana tras semana".

Amiel también confirmó que de los 6.000 millones de euros que el Ejecutivo estima que es el costo de las consecuencias de ese conflicto por el momento para las arcas públicas, 3.600 millones corresponden al incremento de los gastos de financiación de la deuda pública.

Sobre todo, insistió en que una vez que se ha hecho la evaluación de esos costos, hay que encontrar ahorros de otros 6.000 millones de euros por una cuestión de "rigor presupuestario".

Añadió que a partir de ahora van a empezar las discusiones para determinar en qué partidas se podría recortar el gasto. De momento, lo que se sabe es que 4.000 millones vendrán del gasto de la administración del Estado y 2.000 millones de la Seguridad Social.

El nuevo plan diseñado para compensar en mayo el incremento de los carburantes se centra en los mismos sectores que ya estaban cubiertos para el de abril (agricultores, pescadores y transportistas), pero se añaden algunos más.

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En particular 2,9 millones de trabajadores con ingresos bajos o medios que tienen que realizar al menos 30 kilómetros al día por sus obligaciones laborales a los que se compensará con un bono que podría ser de una cincuentena de euros.