Los polémicos fallos en elecciones en Perú llevan a la dimisión de organizador de comicios

Corvetto dimitió este martes a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en medio de las críticas por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima, y que se abra una investigación de la Fiscalía por presunta colusión.

La renuncia fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumirá la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

El organismo también aseguró que "no se han interrumpido ni se interrumpirán las labores propias del proceso electoral en curso -consistentes en el procesamiento y la contabilización de actas-, así como los preparativos de una segunda elección presidencial", que debe celebrarse el próximo 7 de junio.

Tras la confirmación de la salida de Corvetto, la candidata derechista Keiko Fujimori, quien disputará la Presidencia en la segunda vuelta tras ocupar el primer lugar en los comicios, aseguró que es "una buena noticia para el Perú".

"Para mí lo más importante es conocer la verdad, qué pasó en el proceso de la primera vuelta", dijo.

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Fujimori también rechazó que el partido Juntos por el Perú (JP), del candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien mantiene la pugna con López Aliaga por acompañar a Fujimori en la segunda vuelta, haya señalado que se está promoviendo "una narrativa" de fraude para controlar el sistema electoral.

"Rechazo este tipo de aseveración de Juntos por el Perú, corresponde a todos los partidos políticos esperar lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones, estoy esperando con mucha prudencia el pronunciamiento final", sostuvo.

Poco antes, Juntos por el Perú afirmó que los partidos de Fujimori, Fuerza Popular, y de López Aliaga, Renovación Popular, buscan instalar "una narrativa" de fraude para promover "un boicot" del resultado de las elecciones generales.

El partido izquierdista consideró "ilegal" la decisión de la JNJ de aceptar la renuncia de Corvetto y anunció la conformación de un "frente político en defensa de la democracia y la igualdad del voto", así como la convocatoria a una "movilización nacional, pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular".

Poco antes, Sánchez afirmó en una rueda de prensa que López Aliaga es un mal perdedor al no aceptar su derrota y denunciar sin pruebas sólidas un fraude en su contra.

El candidato también afirmó que "no tiene base legal" el pedido de López Aliaga para que se convoque elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron tarde por el retraso en la llegada del material electoral.

Con el 94,1 % de actas contabilizadas, Fujimori recibe el 17 % de los votos válidos, mientras que la segunda posición se definirá entre Sánchez, que tiene el 12 %, y López Aliaga, que llega al 11,9 %, hasta el momento.