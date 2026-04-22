Lululemon nombra a una exejecutiva de Nike, Heidi O'Neill, como nueva consejera delegada

Según señaló Lululemon en un comunicado, O'Neill asumirá el cargo el 8 de septiembre de 2026 y se incorporará también al consejo de administración. La ejecutiva sustituirá a Calvin McDonald, quien dejó la firma a finales de enero en medio de la caída del valor bursátil de la empresa y las críticas del fundador Chip Wilson.

Hasta que O'Neill asuma el cargo, la dirección de la empresa seguirá en manos de Meghan Frank y André Maestrini, que ocupan el puesto de consejeros delegados temporales desde la salida de McDonald.

El nombramiento llega en plena pugna por el control estratégico de la compañía, después de que Wilson, uno de los principales accionistas, iniciara una ofensiva para renovar el consejo con nuevos directores y reclamara un liderazgo “creativo y visionario”.

El valor bursátil de Lululemon ha caído alrededor de un 50 % desde junio de 2025.

O'Neill cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector y desarrolló la mayor parte de su carrera en Nike, donde contribuyó al crecimiento del grupo hasta convertirlo en un gigante global. En su último puesto como presidenta de Consumo, Producto y Marca, supervisó la estrategia global, la innovación de productos y la conexión con los consumidores.

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El consejo de Lululemon destacó su perfil como una directiva "orientada al consumidor" y con capacidad para impulsar el crecimiento mediante la innovación y la transformación digital.

La propia O'Neill afirmó que su objetivo será “acelerar los avances en producto, reforzar la relevancia cultural de la marca y expandir su crecimiento en los mercados internacionales”.