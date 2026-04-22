Margarita Robles se compromete a no olvidar a Ucrania pese a la guerra en Oriente Medio

"Es verdad que están pasando unas cosas terribles en Oriente Medio pero no nos podemos olvidar de Ucrania", dijo en declaraciones a los medios la ministra.

Robles explicó que se comprometió ante los dirigentes ucranianos con los que se reunió en Kiev a enviar más material militar, pero declinó por "prudencia" dar más detalles sobre la asistencia que tiene pensado ofrecer España en este capítulo.

La ministra afirmó también que "España va a estar siempre con la paz", y señaló sobre el conflicto de Irán que es "una guerra sin motivo", "contra el derecho internacional" y "que no tenía sentido".

"Precisamente por eso, porque creemos firmemente en el derecho internacional, porque creemos firmemente en la paz, desde el principio hemos apoyado al Gobierno ucraniano y vamos a seguir haciéndolo", declaró.

La titular de Defensa hizo estas declaraciones después de recibir del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga, una de las más importantes que otorga Ucrania y que se concede exclusivamente a mujeres.

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"Es para todas las mujeres españolas, para las mujeres ucranianas, que son siempre las víctimas, una vez más, de esta terrible injusticia", afirmó.

Además de ser recibida por Zelenski, Robles se reunió también en Kiev con el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, y con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Valeri Vavriniuk.

Desde Ucrania Robles viajará a la vecina Moldavia, segunda y última escala de este viaje de la ministra de Defensa de España por el este de Europa.