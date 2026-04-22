Marina italiana planea enviar cuatro barcos para desminar Ormuz en coalición internacional

El contingente, definido bajo una "planificación prudente" del jefe del Estado Mayor de la Defensa, estaría compuesto por cuatro unidades: dos dragaminas, una unidad de escolta y una unidad logística.

"Obviamente, no vamos solos, formamos parte de una coalición internacional; también otras naciones enviarán dragaminas. En Europa están Francia, Inglaterra y un grupo conjunto entre los Países Bajos y Bélgica", explicó Berutti en el programa 'Cinque Minuti' de la televisión pública italiana.

En este sentido, defendió que la italiana es una marina "de referencia en el campo del desminado" desde la posguerra y que sus barcos, aunque construidos en los años 90, han sido modernizados constantemente con tecnología reciente.

Preguntado sobre la capacidad de Estados Unidos, el almirante matizó que, al haber apostado por sistemas autónomos y retirado sus buques especializados, los estadounidenses "por sí solos, más allá de lo que diga su presidente, no son capaces de desminar".

La Marina italiana tiene actualmente 8 dragaminas disponibles, todos basados en La Spezia (norte de Italia), que tardarían unas cuatro semanas en llegar a la zona de operaciones, una vez recibida la orden del Gobierno.

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Durante una comparecencia previa en la Cámara de Diputados, el almirante ya subrayó que la Armada "está preparada" para la misión de desminado en el estrecho de Ormuz, aunque matizó que estas intervenciones deben realizarse en un "entorno no conflictivo"-

"Estas operaciones deben realizarse en un entorno no conflictivo, ya que son sumamente delicadas y, como todas las operaciones en zonas sensibles, conllevan riesgos. Nuestra tarea es minimizarlos, y lo hacemos mediante tecnología punta", precisó.

Berutti confirmó que siempre tienen "varios barcos listos para zarpar" según las instrucciones que reciben del Gobierno.