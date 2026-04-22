Mauricio no ve un plazo fijo para recuperar las islas Chagos por las reticencias de EE.UU.

Las conversaciones entre Londres y Washington se llevan a cabo "en sus términos, no en los nuestros", señaló el primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, al responder a preguntas de la oposición en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), según reportan medios locales este miércoles.

Precisamente este miércoles está prevista una reunión en la capital mauriciana, Port Louis, entre el Gobierno del país africano y una delegación del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, cuya composición no se ha hecho pública, para abordar el asunto.

En su declaración ante la Cámara este martes, el primer ministro reiteró que la soberanía de Mauricio sobre Chagos es "incontestable" en virtud del derecho internacional, y subrayó que no ha recibido ninguna comunicación de Londres sobre una posible suspensión o retirada del acuerdo.

Ramgoolam reveló que ha escrito al presidente estadounidense, Donald Trump, pero indicó que todavía no ha mantenido un contacto directo con él.

Según el mandatario mauriciano, su Gobierno ha pagado desde noviembre de 2024 unos honorarios de más de 408.000 libras esterlinas (unos 470.000 euros) al bufete londinense Withers LLP por su asesoramiento durante el proceso de Chagos.

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A estos gastos, se suman los billetes de avión de los abogados británicos y los altos funcionarios mauricianos, que han costado en total más de 35.000 euros.

Este abril, el Ejecutivo británico informó de que, si bien no abandonaba por completo el acuerdo, se había agotado el tiempo para aprobar la legislación -que estaba en etapas finales de su tramitación- antes de que el Parlamento se prorrogara en las semanas siguientes.

Así, Londres decidió pausar el pacto después de que Trump, que sí que había apoyado inicialmente el tratado, retirase su apoyo el pasado enero y lo calificase como una "gran estupidez".

Mauricio afirmó el pasado marzo que consideraba emprender acciones legales ante el retraso de la ratificación del pacto.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, confirmó en mayo de 2025 que había rubricado el acuerdo, anunciado en octubre de 2024 y que busca poner fin a una disputa iniciada con la independencia de Mauricio en 1968.

Pese a las críticas de Trump, lo cierto es que el texto garantiza la permanencia de la base militar conjunta británico-estadounidense situada en la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos del océano Índico, mediante un arrendamiento por 101 millones de libras (115,8 millones de euros) por 99 años.

La importancia de esta isla ha crecido ante la necesidad de EE.UU. de garantizar bases permanentes en el océano Índico, tras el estallido en febrero pasado de la guerra en Oriente Medio.