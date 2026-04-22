Mediación hasta el 28 de abril para desatascar el programa europeo SCAF de caza del futuro

Las partes designadas para esa negociación inicialmente debían presentar sus conclusiones el pasado día 18, pero pidieron diez días más y eso conduce hasta el 28 de abril, explicó la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin.

La ministra reconoció que hay "un problema" con lo que se conoce como el "primer pilar" del FCAS, que tiene que ver con el reparto de "la propiedad intelectual", con "el reparto de la carga de trabajo" y con "la noción del certificado de navegabilidad", según dijo en una comparecencia este martes ante la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional francesa.

El pasado 19 de marzo, Macron indicó que se había encargado a un grupo de personalidades francesas y alemanas que trabajaran para intentar conseguir una reconciliación entre el fabricante francés Dassault Aviation y Airbus.

Son los principales socios industriales de este programa -en el que están implicados a partes iguales Francia, Alemania y España- que pretende desarrollar un sistema global de combate aéreo con una nueva generación de cazas que vendrá a suceder a los Rafale de Dassault Aviation y a los Eurofighter de Airbus.

Lanzado en 2017, el FCAS está siendo víctima de las rivalidades de estos dos grupos por su liderazgo y en los últimos meses ha habido diversas amenazas de romper la baraja.