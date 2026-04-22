Meloni dice que las "caricaturas" de un "propagandista" de Rusia no cambiarán su rumbo

"Por su propia naturaleza, un propagandista diligente del régimen no puede impartir lecciones de coherencia ni de libertad", dice Meloni en un mensaje en la red social X en el que añade: "Nosotros, a diferencia de otros, no tenemos ataduras, ni amos, ni recibimos órdenes".

La mandataria italiana dice que su única brújula son los intereses de Italia: "Y continuaremos siguiéndola con orgullo, a pesar de los propagandistas por doquier", agrega.

Los duros insultos contra Meloni que profirió, en italiano, el presentador Vladimir Soloviov en un programa en la televisión rusa han provocado el rechazo de toda la clase política italiana, donde tanto los partidos que apoyan al gobierno como opositores se han solidarizado públicamente con la primera ministra.

El ataque verbal de Soloviov, que acapara hoy las portadas de los medios italianos, añade un nuevo punto de tensión entre Italia y Rusia, y de hecho ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, convocó al embajador de Rusia en Roma, Alexey Paramonov, para protestar por los insultos contra Meloni en la televisión estatal rusa.

Por su parte, el embajador ruso ha calificado en redes sociales que su convocatoria por parte de Tajani fue un "pretexto" que "difícilmente encaja" en la práctica diplomática al tratarse de comentarios personales y privados de un "conocido periodista ruso, por lo demás muy capaz y popular", que no pueden atribuirse al Gobierno ruso.

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"Vergüenza de la raza humana", "bestia natural", "idiota", "mala mujercilla" y "Giorgia puta Meloni" fueron algunos de los insultos que Soloviov dirigió a la mandataria italiana.

El comunicador añadió que Meloni es una "criatura fascista" que ha "traicionado a sus electores" y al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien, según Soloviov, "había jurado fidelidad anteriormente".