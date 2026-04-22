Menos del 25 % de las excarcelaciones en Venezuela se deben a la amnistía, dice ONG

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, señaló en un mensaje en X que por la amnistía se han producido solo el 24,21 % de las excarcelaciones ocurridas desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones.

"Si el Gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía", comentó.

Ese porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas por la organización desde el pasado 8 de enero, según una publicación de la ONG también en X.

Foro Penal también compartió un gráfico con la evolución de liberaciones registradas, que muestra un pico de amnistías en la primera semana desde la promulgación de la norma, el 20 de febrero, seguido de una disminución progresiva hasta una ralentización casi total desde el 19 de marzo.

Esta ONG informó el martes que contabiliza 473 presos políticos en el país, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.

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Según sus registros, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que "más de 11.000" personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales, medidas que la ONG consideró arbitrarias.

Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

En el marco de esa legislación, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.