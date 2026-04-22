Naomi Watts protagonizará 'Margot & Rudy' sobre la célebre pareja de bailarines

La cinta será dirigida por Anthony Fabian y abordará la compleja historia de amor de Margot Fonteyn, considerada la mejor bailarina de Occidente, quien a los 42 años conoce a Rudolf Nureyev, el joven y rebelde desertor soviético de 23.

"Juntos, encienden el escenario y se convierten en iconos de los vibrantes años sesenta. Fonteyn renace gracias a la energía desbordante de Nureyev, pero su vínculo se complica por el matrimonio de ella y la aventura amorosa de él con otra bailarina", reza la sinopsis oficial.

"Para preservar lo que tienen, lo arriesgarán todo por un ballet decisivo, porque el único lugar donde pueden estar verdaderamente juntos… es sobre el escenario", continúa.

Antes de convertirse en actriz, Watts estudió ballet en su juventud, mientras que Trush es bailarín principal del Ballet de Hamburgo.

El reparto también incluye a Richard E. Grant, el mexicano Demián Bichir y Harriet Walter, y guion correrá a cargo de Olivia Hetreed.