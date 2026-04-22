ONG urgen eliminar delito de aborto en México, a 19 años de despenalización en la capital

En un encuentro con medios, representantes de organizaciones civiles coincidieron en que este "logro histórico" resulta "insuficiente" casi dos décadas después, especialmente ante el auge de los movimientos conservadores en el mundo que suponen un riesgo de retroceso en los avances logrados.

"Es necesario trascender la legislación actual de las 12 semanas, el siguiente paso debe ser la despenalización total del aborto del código penal(…) y la eliminación del aborto del Código Penal federal, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia, para regular su atención exclusivamente a través del sector salud", expuso Alondra Carrasco, de REDefine México.

Por su parte, Patricia López, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), coincidió en que "es urgente y necesario" que el modelo de la Ciudad de México se transforme en la eliminación del delito en el Código Penal "para seguir siendo un referente nacional, regional y global".

El 24 de abril de 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.

A esta decisión se han sumado 23 de los 32 estados del país, tras la sentencia histórica de la Suprema Corte que en 2023 declaró inconstitucional criminalizar el derecho a decidir, y ordenó al Congreso federal eliminar el delito de aborto del Código Penal, lo último aún en pendientes legislativos.

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"Eliminar el delito de aborto no solo es una deuda pendiente, es también una oportunidad para consolidar a la Ciudad de México como referente de derechos humanos", enfatizó Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México.

Además, señaló que quienes impulsaron la despenalización hace 19 años hoy ocupan cargos en la política nacional, por lo que el avance hacia la eliminación del delito también depende de las autoridades actuales.

"La despenalización del aborto también fortalece trayectorias políticas", indicó.

En el evento también estuvieron presentes la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas, y la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, quienes participaron en la despenalización en 2007 y hoy ocupan cargos públicos.

Cuevas mencionó que el gobierno alista una ley sobre criminalización del aborto, de la que próximamente se darán más detalles, con el objetivo de avanzar hacia la despenalización social y atender la criminalización aún vigente.

Gasman, por su parte, afirmó que la política ha sido efectiva en la capital, con cerca de 30.000 procedimientos sin muertes maternas en 19 años, aunque reconoció que persisten brechas en el acceso.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas presentaron en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal local, pero no avanzó.

Las ONG señalaron que desde entonces no han recibido respuesta del Legislativo.